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إيتيدا: الشركات الناشئة جذبت استثمارات بقيمة 400 مليون دولار خلال 2021

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
أ ش أ

صرح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدابأن الشركات الناشئة المصرية نجحت فيجذب استثمارات تقدر بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2021 حتى الان، بما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في حلول رواد الأعمال المصريينوابتكاراتهم التكنولوجية.


وقال محفوط، خلال مشاركته اليوم السبت، في فعاليات افتتاح النسخة السابعة من قمة (تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال)، والمنعقدة بمكتبةالإسكندرية تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر حتي بعد غد الاثنينإن : وزارة الاتصالاتوجهاتها التابعة مستمرة في رعاية رواد الأعمال المبتكرين ودعم الشركات الناشئة وبقوة، حيث نسعى إلى إنشاء مركز ابداع تكنولوجي فيكل محافظة لتقديم كافة أشكال الدعم والتدريب المتخصص، بما يتضمن معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجةوتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة.


ونوه بمضاعفة عدد المتدربين في المجالات التكنولوجية هذا العام، حيث قامت الهيئة بتدريب وتخريج 65 ألف شاب وشابة من مبادرة"مستقبلنا رقمي"، وذلك في التخصصات الأكثر طلبا بسوق العمل، ومنها تحليل البيانات، وتطوير المواقع الإلكترونية، والتسويق الرقمي.


وعلى صعيد تحفيز صناديق الاستثمار للعمل في مصر، أشار محفوظ إلى أن الهيئة تقوم بتنظيم ورعاية الفعاليات العالمية المتخصصة فيربط وتشبيك المستثمرين بمؤسسي الشركات التكنولوجية الناشئة المصرية، وكذلك دعهم في المعارض الدولية، مثل "ويب سميتبالبرتغالو"سي إي إسبأمريكا لتسويق منتجاتهم وحلولهم الابتكارية بالخارج وتعزيز قدرتهم في خلق شراكات دولية والتعرف على احتياجاتالأسواق الخارجية".


وأضاف أن الهيئة تسعى إلى وضع حلول جذرية للمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الناشئة، سواء في مرحلة التأسيس أو التي تعرقلضخ الاستثمارات في هذه الشركات، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى تعديلات تشريعية وبالتعاون مع مجموعة عمل تضم ممثلين من عددمن الجهات الحكومية والخاصة.. موجها رواد الأعمال بضرورة تأسيس شركاتهم بنظام المساهمة، وهو النظام الأفضل لنماذج أعمالهم مننظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة.


وأوضح أن الهيئة انتهت من صياغة استراتيجية خمسية ودراسة متكاملة بالتعاون مع شركة استشارية عالمية، بهدف تعزيز مكانة مصرالإقليمية والدولية والانطلاق عالميًا، وذلك من خلال تشجيع وجذب المزيد من صناديق الاستثمار ورؤوس الأموال والتمويلات في الشركاتالناشئة المصرية ومساعدتهم على اختراق الأسواق.

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