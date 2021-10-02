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تحرير 1165 محضرًا تموينيًا بدمياط

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:26 م
ارشيفية
ارشيفية
عهود أبو يوسف


قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط خلال شهر سبتمبر الماضي بتحرير عدد 1165 محضر تمويني متنوع في كافة المناحي التموينية منها 76 مخالفة انتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية تعادل أربعة وخمسون ألف جنيه.

 بالإضافة إلي ضبط 9 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء بالإضافة إلي 35 محضر متنوع في مجال الخبز البلدي، فضلًا عن 1036 محضر في الرقابة التجارية علي الأسواق منها 528 محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور وعدد 16 محضر في مجال غش الدواجن والأسماك.

وأسفرت الحملات ايضًا عن تحرير عدد 3 محاضر ضد البدالين التموينين وعدد 40 محضر في مجال الغاز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول جاري تحصيلها وسدادها، وتحرير عدد 3 محاضر ضرب وهمي لبطاقات التموين وتجميع عدد 472 بطاقة بأحد المخابز بغرض الإستيلاء علي فرق دعم الخبز.

وتأتي تلك الحملات المكثفة في إطار دور مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط في الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والرقابة علي الأسعار ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وضبط المخالفات التموينية وتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة المنشآت التموينية والأسواق بصفة عامة لضمان وصول الدعم لمستحقية وحماية المستهلك.

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