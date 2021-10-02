Advertisements
أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول
السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:31 م
علي نبوي
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه إسبانيول غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-
حراسة المرمى : كورتوا - لونين - لويس لوبيز
الدفاع : ميليتاو - ألابا - فاليخو - ناتشو - ميغويل
الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - لوكاس فاسكيز - كامافينجا
الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - رودريغو.