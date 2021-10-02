Advertisements

5 تعليمات هامة.. هكذا استعدت "تعليم المنيا" للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
ينطلق العام الدراسي الجديد فى مصر، يوم 9 من شهر أكتوبر من العام الجاري 2021، كما كشفت خطة وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني، أن نهاية العام الدراسي سوف تكون يوم 9 من شهر مايو من العام المقبل 2022.

وأصدر المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مجموعة من التعليمات بعد اجتماع مع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، من اجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وخلال السطور التالية نرصد انفوجرافيك عن أبرز5 تعليمات اصدرتها مديرية التربية والتعليم بالمنيا قبل بداية العام الدراسي الجديد: 

- تعميم جميع الكتب الدورية والقرارات الوزارية والفاكسات التي تخص الاستعداد للعام الدراسي الجديد على جميع الإدارات التعليمية.

- التأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية.

- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء الأمور.
 
- التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الإمتحانات.

- تكثيف المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس.
5 تعليمات هامة.. هكذا استعدت "تعليم المنيا" للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)
5 تعليمات هامة.. هكذا استعدت "تعليم المنيا" للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم الماليه التعليم الفني اخبار مصر

أخبار تهمك

سر سفر محمود الخطيب إلى السعودية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. انتخابات نادي الزمالك مهددة بالبطلان

منذ 18 دقيقة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد ريال مدريد مع مبابي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تعليم" الأقصر تنهي الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرًا

تعليم الفيوم: إنهاء الاستعدادت لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وكيل "تعليم الدقهلية" يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

"توفير الانترنت وتسليم التابلت".. التكنولوجيا تجتاح المدارس المصرية استعدادًا لبدء العام الدراسي

التعليم تحظر الواجبات المنزلية فى مرحلة رياض الأطفال

مدير "تعليم جنوب الجيزة" يكشف تفاصيل تكريم أبناء الشهداء غدًا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

06:00 م

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

11:30 ص

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements