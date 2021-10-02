5 تعليمات هامة.. هكذا استعدت "تعليم المنيا" للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

ينطلق العام الدراسي الجديد فى مصر، يوم 9 من شهر أكتوبر من العام الجاري 2021، كما كشفت خطة وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني، أن نهاية العام الدراسي سوف تكون يوم 9 من شهر مايو من العام المقبل 2022.





وأصدر المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مجموعة من التعليمات بعد اجتماع مع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، من اجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.



وخلال السطور التالية نرصد انفوجرافيك عن أبرز5 تعليمات اصدرتها مديرية التربية والتعليم بالمنيا قبل بداية العام الدراسي الجديد:



- تعميم جميع الكتب الدورية والقرارات الوزارية والفاكسات التي تخص الاستعداد للعام الدراسي الجديد على جميع الإدارات التعليمية.



- التأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية.



- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء الأمور.



- التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الإمتحانات.



- تكثيف المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس.

