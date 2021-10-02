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معركة شرسة على مقعد نائب رئيس نادي المنيا بانتخابات الجمعية العمومية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
يشهد ماراثون انتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، منافسه قوية وصفها المراقبون والمتابعون والمهتمين بالرياضة بـ«المعركة الشرسة » بين جميع المرشحين على مستوى المقاعد، وخاصة على مقعد نائب الرئيس، فيما وصل عدد المرشحين على مقعد الرئيس والنائب والاعضاء إلى 40 مرشحًا.

ويؤكد المتابعين ان الانتخابات على مقعد نائب الرئيس سوف تشهد معركة قوية وشرسه بين المرشحين والبالغ عددهم 5 مرشحين وهم مستشار أحمد عمر محمد مستشار بالنيابة الإدارية والنائب الحالى، وسبق تعيينه نائبا ضمن اللجنة المؤقتة لإدارة النادى بعد حل المجلس عام 2015 بسبب وجود بعض المخالفات التى رصدها التفتيش المالي والإداري، والدكتور وافي محمد منصور والشهير ب ( وافى منصور ) مدير مبيعات شركة جلاسكو للادوية والذى يخوض الانتخابات لاول مرة، ومصطفى فتحي يونس محامي أول بالبنك الزراعي وعضو بمجلس الادارة الحالى، وسبق ان كان عضو بالمجلس المنحل عام 2015، وأحمد ثروت أحمد الشهير بـ"احمد ثروت أبو عاليه" مهندس معماري حر والذى سبق ان شغل منصب نائب رئيس النادى بالمجلس المنحل عام 2015، وأحمد عاطف رشاد والشهير بـ"أبو عايد" مدير منطقة المنيا بشركة وادي النيل للغاز والذى يخوض الانتخابات لاول مرة.

ويعتبر دكتور وافى منصور الاقوى بين المرشحين لما يتمتع به من السمعة الطيبة والشعبية القوية وحب بين اعضاء الجمعية العمومية ودعم كتلة تصويتية عالية له، بالإضافة الى انه اول مرة يخوض الانتخابات ويعتبر وجه جديد وهناك العديد من اعضاء الجمعية العمومية الذين يرغبون فى التغيير، كما يتمتع بحسن الادارة وحصوله على العديد من الدورات والدبلومات في التنمية البشرية، والتسويق، وادارة فريق العمل من الجامعة الامريكية وجامعة هارفارد.

وأشارت اللجنة الانتخابية إلى أن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، هم المسددون للاشتراك السنوي لعام 2020-2021 وذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية بـ15يومًا، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل من تاريخ الجمعية العمومية.

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