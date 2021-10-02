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سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:48 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
منار أشرف داود
شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "سعيد" وهي ترتدي توب أسود كت، وبنطلون باللون الأسود وبه لون أبيض، وضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثار إعجاب الجمهور.

ويذكر أن طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.
سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور
سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور
سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور
سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور
سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور
سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور
سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور
سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور

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