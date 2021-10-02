الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة في هذه التوقيتات (بيان تفصيلي)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على جميع محافظات الجمهورية، بداية من غدًا الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل 8 أكتوبر الجاري.





وتستعرض بوابة "الفجر" الإخبارية، تفصيل حالة الطقس، بحسب ما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية حسب الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".