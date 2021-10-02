Advertisements

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة في هذه التوقيتات (بيان تفصيلي)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على جميع محافظات الجمهورية، بداية من غدًا الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل 8 أكتوبر الجاري.

وتستعرض بوابة "الفجر" الإخبارية، تفصيل حالة الطقس، بحسب ما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية حسب الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حالة الطقس نهارًا:

يسود خلال الأيام المقبلة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 
مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الظواهر الجوية:

الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.
فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة من 30 إلى 50%.
 
هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة من الرابعة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة بنسبة 10%.
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة في هذه التوقيتات (بيان تفصيلي)
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة في هذه التوقيتات (بيان تفصيلي)

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الماليه الارصاد الجوية اخبار مصر احوال الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. انتخابات نادي الزمالك مهددة بالبطلان

منذ 19 دقيقة

سر سفر محمود الخطيب إلى السعودية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

منذ 36 دقيقة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد ريال مدريد مع مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس نهاية الأسبوع

درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأخير من صيف 2021

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

مستقر حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأرصاد: سقوط أمطار السبت والأحد على هذه المناطق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

06:00 م

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

11:30 ص

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements