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مانجا سيلا قد يتسبب فى هزيمة فريق سبورتنج أمام المجد.. تعرف على السبب

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


علمت مصادرنا ب "الفجر الرياضى" أن فريق المجد السكندرى تقدم بشكوى للإتحاد المصرى لكرة القدم من أجل المطالبة بإحتساب نقاط مباراة الفريق أمام نظيره بنادى سبورتنج والتى أقيمت بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى الخميس الماضى والتى إنتهت بفوز سبورتنج بهدفين نظيفين.

ويرجع سبب الشكوى إلى إشراك مانجا سيلا الوافد الجديد لسبورتنج قادما من المنصورة والموقوف بداعى الحصول على 3 إنذارات مع نهاية الموسم الماضى حسبما أكد مسئولو نادى سبورتنج بنص الشكوى المقدمة للإتحاد.

وكان سبورتنج قد تغلب على المجد بهدفين دون مقابل بالجولة الأولى التى أقيمت الخميس الماضى حيث سجل اللاعب مانجا سيلا هدف فريقه الثانى وهو اللاعب محل الشكوى المقدمة.

ومن المقرر أن تصدر لجنة مسابقات القسم الثانى القرار بخصوص تلك الأزمة عقب الإجتماع المقرر غدا الأحد بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم.

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