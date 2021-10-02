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"نفسي أقابل السيسي".. سيدة تعمل في مدرسة ببورسعيد منذ 55 عاما (فيديو)
السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:46 م
هدى عبدالرازق
قالت السيدة عوضة مسعد القطبي، المواطنة المصرية التي تعمل في إحدى المدارس بمحافظة بورسعيد، إنها تعمل منذ 55 عاما في المدرسة، معلقة: "كنت عاملة ومديرة بالمدرسة في نفس الوقت".
وأشارت "القطبي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنها عملت بالمدرسة القبطية بعد وفاة زوجها وكانت تظل بالمدرسة لمدة شهر متواصل دون أن تتركها، مضيفة: "المدرسة كأنها بتاعتي.. ولما بلاطة تتخلع كنت بعيط عشانها".
وأضافت، أن أولياء الأمور والطلاب يتعاملون معها بمنتهى الأخلاق، معربة عن سعادتها لتكريم محافظ بورسعيد لها، قائلة: "كأني مولودة من جديد.. ونفسي أشوف الرئيس السيسي بس، أنا بحتفظ بصور الرئيس من وهو فالقوات المسلحة".