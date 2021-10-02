Advertisements

البورصة المصرية تفقد 27.9 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:40 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر سبتمبر علي تراجع جماعي للمؤشرات متأثرة بورود بعض الأنباء عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ، والتي تسببت قي حركات بيعية شديدة من المستثمرين مما تسبب في إنخفاض المؤشرات .

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي قد فقد حوالي 29.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، ليغلق عند مستوى 703.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.51% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.97% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.59% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 19.50% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 91.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.049 مليار ورقة منفذة على 1.075 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 121.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.730 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي.

أخبار تهمك

أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول

منذ 36 دقيقة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

سر سفر محمود الخطيب إلى السعودية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. انتخابات نادي الزمالك مهددة بالبطلان

منذ 19 دقيقة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد ريال مدريد مع مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

06:00 م

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

11:30 ص

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements