البورصة المصرية تفقد 27.9 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر





أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر سبتمبر علي تراجع جماعي للمؤشرات متأثرة بورود بعض الأنباء عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ، والتي تسببت قي حركات بيعية شديدة من المستثمرين مما تسبب في إنخفاض المؤشرات .

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي قد فقد حوالي 29.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، ليغلق عند مستوى 703.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.51% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.97% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.59% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 19.50% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.





وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 91.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.049 مليار ورقة منفذة على 1.075 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 121.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.730 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي.



