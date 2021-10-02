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عاجل.. انتخابات نادي الزمالك مهددة بالبطلان

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:48 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية " جريدة الاهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري" وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

عاجل.. انتخابات الزمالك مهددة بالبطلان 

 يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي. 

 وعليه رأت الجهه الإدارية بطلان اعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي ان يتم اعادة الاعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك ، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.

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