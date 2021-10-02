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91.5 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة خلال جلسات شهر سبتمبر

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير



كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 91.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.049 مليار ورقة منفذة على 1.075 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 121.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.730 مليار ورقة منفذة على 1.339 مليون عملية خلال أغسطس السابق.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 255.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 12.9 مليار جنيه، بحجم تداول 5.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 475.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 22.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 731 ألف عملية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 255.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 12.9 مليار جنيه، بحجم تداول 5.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 475.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 22.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 731 ألف عملية.

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