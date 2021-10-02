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محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة بأحدث ظهور

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:06 م
محمد رمضان
محمد رمضان
منار أشرف داود
نشر الفنان محمد رمضان صور له من داخل طائرته الخاصة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "رمضان" وهو يرتدي بنطلون باللون اللبني، وشيميز باللون الأبيض مفتوح، ونظارة شمس باللون الأسود.، وعلق على الصورة قائلة:" فقط السماء هي الحد".

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"،بطولة كلًا من سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم ومن تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة.
محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة بأحدث ظهور
محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة بأحدث ظهور
محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة بأحدث ظهور
محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة بأحدث ظهور
محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة بأحدث ظهور
محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة بأحدث ظهور

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