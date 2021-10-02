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في ذكرى ميلادها.. تعرف على بدايات ماجدة الخطيب في الفن

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:09 م
ماجدة الخطيب
ماجدة الخطيب
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب، واحدة من أبرز فنانات السينما المصرية، حيث قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 180 عملا.

اسمها بالكامل ماجدة محمد كامل الخطيب، خالها هو الفنان القدير زكي رستم والذي ساعدها في بداية دخولها لعالم الفن.

كانت بدايتها الفنية في عام 1960 بدور صغير في فيلم "حب ودلع" ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة"، في عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" والذي لفت إليها الأنظار وكانت انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن.

شاركت بعدها في فيلم "لحن السعادة" "ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن الماضي، والتي كان من أشهرها فيلم "نصف ساعة زواج" مع رشدي أباظه وشادية وعادل إمام.

وفي عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" الذي لفت إليها الأنظار وأهلها لأداء أدوار البطولة في أفلام أخرى منها "لعبة كل يوم"، "شيء في صدري"، "شقة مفروشة"، "البعض يعيش مرتين"، "قنديل أم هاشم"، "معسكر البنات، "بيت الطالبات"، "بنت من البنات"، "الست الناظرة"، "نصف ساعة جواز"، "لعبة كل يوم"، "الشوارع الخلفية"، "الحب تحت المطر"، "أخواته البنات"، "أفواه وأرانب"، "حبيبي دائما"، "حكمت المحكمة"، "أمهات في المنفى"، "مملكة الهلوسة"، "غدا سأنتقم"، "الهروب من الخانكة"، "العوامة 70"، و"حدوتة مصرية".

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ماجدة الخطيب زكي رستم الفنانة ماجدة الخطيب الفجر الفني

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