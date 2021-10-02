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بوابة الحكومة المصرية.. رابط موقع التنسيق الإلكتروني لنتيجة المرحلة الثالثة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:42 م
بوابة الحكومة المصرية
بوابة الحكومة المصرية
تصدرت بوابة الحكومة المصرية اليوم السبت الموافق الثاني من أكتوبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أتاح مكتب التنسيق نتيجة المرحلة الثالثة.

بوابة الحكومة المصرية

ووفر مكتب التنسيق نتيجة المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكترونى والذي يتبع بوابة الحكومة المصرية ومن خلاله يتمكن الطلاب الدخول إلى الموقع للتعرف على النتيجة.
 
رابط بوابة الحكومة المصرية

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام رابط بوابة الحكومة المصرية للوصول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتيجة المرحلة الثالثة لطلابنا الأعزاء في السطور التالية:

يمكن لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة معرفة نتيجة تنسيقهم عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الدخول إلى هذا الرابط: "www.Tansik.Egypt.gov.eg".

نتائج المرحلة الثالثة على بوابة الحكومة المصرية

وأصدرت وزارة التعليم العالى يوم أمس الجمعة بيانا صحفيا بشأن إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد، ما وضع بوابة الحكومة المصرية في صدارة البحث.

وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، حيث جاءت نتائجه المعروضة على بوابة بوابة الحكومة المصرية كالأتي:

تقدم 113131 طالب بالشعبة العلمية و82635 للأدبي بإجمالي 195766 طالب.
 
وسجل عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالشعبة العلمية بالنسبة للكليات الجامعية 79376 طالب والشعبة الأدبية 20681 طالب وطالبة، بإجمالى 100057 من الطلاب.

نتائج التنسيق على بوابة الحكومة المصرية

وبلغ ترشيح طلاب الشعبة العلمية للمعاهد التابعة للوزارة 28918، وطلاب الشعبة الأدبية المرشحين للمعاهد 60874، بإجمالى 89792، وبالتالى يبلغ إجمالي طلاب المرحلة المرشحين للكليات والمعاهد 189849 من الطلاب.

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