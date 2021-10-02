جامعة سوهاج تشارك في تكريم المتفوقين من أبناء الأطباء (صور)





وأشاد رئيس جامعة سوهاج، بمجهودات الطلاب داعيهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة التفوق، مشيدا بالدور الفعال لأولياء أمورهم في قصة نجاح ابنائهم.

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، في الاحتفالية التي نظمتها نقابة الأطباء بسوهاج، وحضرها مجلس النقابة برئاسة الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، وذلك لتكريم أبناء الأطباء المتفوقين في شهادة الثانوية العامة والدبلومة الأمريكية.وفي هذا الصدد عبر مصطفى عبد الخالق، عن بالغ سروره لحضور التكريم والتواجد وسط الطلاب وأولياء أمورهم، مقدما خالص التبريكات للمتفوقين.