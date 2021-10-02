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خالد ميري عن يوم القضاء: مشهد يليق بمصر

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:49 م
خالد ميري
خالد ميري
شيماء حسن
علق الكاتب الصحفي خالد ميري، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية يوم القضاء المصري، قائلًا "مشهد مهيب يليق بالقضاء المصري العريق والشامخ بمشاركة كل الجهات القضائية العليا".

وأضاف "ميري" خلال حواره ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "الكل كان موجود ومشارك في هذه الاحتفالية، المحكمة الدستورية العليا، القضاء العسكري، هيئة قضايا الدولة وغيرها".

وتابع "القضاء عمره من عمر الدولة المصرية ومن حقنا أن نفخر أن لدينا قضاء مستقل وهذا ما أكده الرئيس السيسي عندما قال كشف عن اقتناعه بأن استقلال القضاء جزء أصيل من الدولة المدنية لمصر".

وأشار ميري إلى أن هناك تحديث في منظومة عمل الشهر العقاري بعدف التيسير على الناس وتيسير إجراءات التقاضي وميكنة منظومة التقاضي.

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