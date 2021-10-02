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حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 2/10/2021 في جمهورية مصر العربية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:44 م
حالة الطقس المتوقعة
حالة الطقس المتوقعة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الثاني من أكتوبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس المتوقعة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، استمرار  انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

طقس لطيف.. حالة الطقس المتوقعة

وعن حالة الطقس المتوقعة خلال فترات الليل، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة غدد يتخللهاشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

حالة الطقس المتوقعة وفرص سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى أنه توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة من الساعة 4: 10 صباحا في بيان حول حالة الطقس المتوقعة غدا.

حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة غدا
 
القاهرة       30   21 

الإسكندرية   27   21 

مطروح       26   22 

سوهاج        32   22  

قنا            33   23  

أسوان         35   24 

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