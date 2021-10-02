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عاجل - مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي ضد أتلتيكو مدريد

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:52 م
سواريز وفاتي
سواريز وفاتي
علي نبوي
أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد جاء كالتالي :- 

حراسة المرمى : تير شتيجين

الدفاع : مينغويزا - بيكيه - أروخو - ديست

الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - نيكو - جافي

الهجوم : ممفيس ديباي - كوتينيو.

وفيما سياق متصل، أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن مصير الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق، لن يتغير بناء على نتيجة مباراة أتلتيكو مديد، اليوم السبت في الليجا.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رونالد كومان سيظل مدربًا لبرشلونة بعد مباراة أتلتيكو. نفهم أنه يستحق ثقة أكبر لأسباب عديدة، إنه برشلوني ومرجعية في عالم كرة القدم. إنه سيستمر ويستحق بعض الثقة".

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كومان فاتي سورايز برشلونة أتلتيكو مدريد

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