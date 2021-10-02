عاجل - تشكيل ناري لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة

أعلم الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه برشلونة بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي :-





حراسة المرمي: أوبلاك





خط الدفاع: سافيتش - خيمينيز - هيرموسو - كاراسكو





خط الوسط: ليمار - دي باول - يورينتي - كوكي





خط الهجوم: جواو فيليكس - سواريز .





فيما جاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي:-

حراسة المرمى : تير شتيجين

الدفاع : مينغويزا - بيكيه - أروخو - ديست

الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - نيكو - جافي

الهجوم : ممفيس ديباي - كوتينيو.



