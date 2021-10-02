السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)

تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدينة بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة علي حريق هائل مول ملابس شهير بمدينة دمنهور، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وحريق سيارة ومحتويات المول من ملابس.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمول ملابس شهير بشارع الجمهورية بمنطقة البنوك في مدينة دمنهور وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحامية المدينة وتم فرض كردون أمني حول محيط الحريق، وتم السيطرة علي الحريق وإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق.



ووجه مدير أمن البحيرة اللواء أحمد عرفات، بإنتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



جدير بالذكر، أن مدينة دمنهور قد شهدت في التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي حريق هائل بمركز طبي، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة إنفجار إسطوانة أكسجين.