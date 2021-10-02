Advertisements

السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدينة بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة علي حريق هائل مول ملابس شهير بمدينة دمنهور، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وحريق سيارة ومحتويات المول من ملابس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمول ملابس شهير بشارع الجمهورية بمنطقة البنوك في مدينة دمنهور وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحامية المدينة وتم فرض كردون أمني حول محيط الحريق، وتم السيطرة علي الحريق وإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق.

ووجه مدير أمن البحيرة اللواء أحمد عرفات، بإنتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

جدير بالذكر، أن مدينة دمنهور قد شهدت في التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي حريق هائل بمركز طبي، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة إنفجار إسطوانة أكسجين.
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)
السيطرة على حريق بمول تجاري شهير في دمنهور بالبحيرة (فيديو وصور)

الكلمات المفتاحية

حريق بدمنهور تاي هاوس اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 20 ساعة

ليس بوجبا.. ريال مدريد يرصد صفقة مفاجئة من مانشستر يونايتد

منذ ساعة

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ نصف ساعة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

عاجل.. انتخابات نادي الزمالك مهددة بالبطلان

منذ أقل من ساعتين

مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعة و نصف

سر سفر محمود الخطيب إلى السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة 8 عمال في حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان

بـ 8 سيارات.. السيطرة على حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان

إصابة مواطن بحروق متفرقة وتفحم معمل تحاليل بحوش عيسى (صور)

السيطرة على حريق هائل بمول تجاري في الزقازيق (صور)

السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية بدمنهور (صور)

ارتفاع أعداد مصابي حريق برج دمنهور لـ 13 شخصا (فيديو وصور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

ليس بوجبا.. ريال مدريد يرصد صفقة مفاجئة من مانشستر يونايتد

07:31 م

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

11:30 ص

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements