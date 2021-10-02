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طبيب: 70% من مرضى انعدام الحيوانات المنوية لديهم ضعف في نسيج الخصية (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمرض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، أن علاج تأخر الحمل لدى الرجل الذي يعاني من انعدام الحيوانات المنوي أمر ممكن، لافتَا إلى أن 70% من مرضى انعدام الحيوانات المنوية لديهم ضعف في نسيج الخصية، و30% من مرضى انعدام الحيوانات لديهم انسداد في قنوات السائل المنوي،.

وتابع "حافظ"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك إمكانية لإجراء الحقن المجهري لدى الشخص الذي يعاني من انعدام الحيوانات المنوية بنسبة نجاح قد تصل لـ70% بعد حصوله على بعض العلاجات، معقبًا: "أصبحت هناك فرص علاج عالية لدى الرجل الذي يعاني من انعدام السائل المنوي".

وأشار إلى أن تأخر الإنجاب لا يحتاج إلى فحص دوري، والعلاج يكون عند الشعور بمشكلة، معقبًا: "الرجل لا يحتاج إلى كشف دوري وعند الشعور بمشكلة يجب عليه البدأ في العلاج بدون تضيع وقت".

الكلمات المفتاحية

الضعف الجنسي الحيوانات المنوية اخبار مصر اخبار الحوادث

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