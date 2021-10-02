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عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي خلاف


يستهدف مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع يوسف حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب بعدما تألق مع  منتخب الشباب مواليد 2003.

مفاوضات الأهلي لضم يوسف حسن 

ودخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع يوسف حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب لضمه إلى صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وكان يوسف حسن قد تلقى عدة عروض للمعايشة فى أندية أوروبية إلا أن تفشي فيروس كورونا بالعام الماضي حال دون استخراج التأشيرات اللازمة.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن إدارة الذئاب لن تتخلى خليفة محمد صلاح إلا بمبلغ 100 مليون جنيه.

وفي سياق آخر أعلن مسؤولو نادي المقاولون العرب عن صفقات الفريق للموسم الجديد حيث أكد المهندس محمد عادل أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

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يوسف حسن محمد صلاح ليفربول صلاح الاهلي

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