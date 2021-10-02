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المحكمة الدستورية: السيسي لا يتدخل من قريب أو بعيد في عمل القضاء المصري

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:02 م
ارشيفيه
ارشيفيه
هدى عبدالرازق
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اختيار يوم للاحتفال بالقضاء المصري دليلا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتز بالقضاء، حيث أنه أول من وجه بأن يكون للهيئات القضائية عيدا موحد.


وأشار "مرعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي يحترم القضاء المصري ولا يتدخل في شئونه، مضيفا أن هناك تنسيق وتعاون بين الهيئات القضائية، حيث لا تنفرد هيئة أو جهة بمسألة معينة، وغنما هناك تناغم بين الجهات القضائية.

وأضاف المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه سيكون الأول من أكتوبر كل عام عيدا للقضاء المصري، متابعا أن الرئيس السيسي لا يتدخل من قريب أو بعيد بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل القضاء المصري.

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