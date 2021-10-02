استشاري: الرجل مسؤول عن تأخر الإنجاب بنسبة 50% (فيديو)

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن تأخر الإنجاب أصبح منتشرًا خلال الفترة الأخيرة، والمتهم الأول في تأخر الإنجاب في الماضي كانت السيدة.





وتابع "حافظ"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت: "مؤخرًا أصبح هناك معرفة ووعي بأن الرجل قد يكون مسؤولا عن تأخر الإنجاب، خاصة وأن الرجل قد يساهم في تأخر الإنجاب بنسبة 50% بعدما كانت في السنوات الماضية 30%".



