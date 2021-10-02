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مايوركا يهزم ليفانتي في مباراة عنيفة بالليجا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:03 م
مايوركا
مايوركا
وكالات
 انتصر ريال مايوركا اليوم السبت على ليفانتي بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (إيبيروستار) في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وجاء هدف ريال مايوركا والمباراة الوحيد عن طريق إدريسو بابا في (ق75).

وشهدت المباراة خشونة مفرطة من جانب لاعبي الفريقين، حيث أشهر حكم اللقاء 8 بطاقات صفراء (4 لأصحاب الأرض و4 للضيوف).

وفشل ليفانتي حتى الآن في تحقيق أول انتصار له في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث لعب 8 مباريات خسر 4 وتعادل في مثلها.

وبانتصاره رفع مايوركا رصيده إلى النقطة الـ11 محتلا المركز الـ11 في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة الـ4 في المركز الـ17.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف ريال سوسيداد و3 نقاط عن صاحب المركز الـ4 أتلتيكو مدريد و5 نقاط عن صاحب المركز الـ8 برشلونة.

الكلمات المفتاحية

مايوركا ليفانتي

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