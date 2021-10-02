التنمية المحلية تكشف عقوبات المخالفين لقرار غلق المحال في الشتاء (فيديو)



كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية التي تم تطبيقها في 30 سبتمبر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 10 مساءً شتاء، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل شتاء.



وتابع خالد قاسم أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق 12 صباحًا شتاء، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



واستطرد أنه يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء شتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.



وقال إن من يخالف مواعيد الفتح والأغلاق للمحال التجارية يتم التنبيه من جانب الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وفي حال الاستمرار في المخالفة يتم الغلق لمدة أسبوعين ثم غلق لمدة شهر ولا يجوز له الفتح إلا بقرار كتابي من المركز التكنولوجي وفي حالة المخالفة للمرة الرابعة يتم سحب الترخيص.



وحول آخر إحصائية لغلق المحال والمطاعم والمقاهي والورش المخالفة في مختلف محافظات الجمهورية قال خالد قاسم إنه تم غلق 126.484 ألف محل و97.988 ألف سوق، و96.892 ألف مطعم و118.976 ألف مقهي، و108.062ألف ورشة وفق أخر إحصائية أعدتها وزارة التنمية المحلية منذ 10 أيام ومنذ تطبيق قرار الغلق.





