السفيرالياباني يزور معالم محافظة الغربية الأثرية

زار اليوم السبت السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، محافظة الغربية حيث قام بجولة بمعبد ايزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية، ومتحف طنطا للآثار، ومسجد السيد البدوي.





وأعرب السفير الياباني عن سعادته بزيارة هذه الأماكن الأثرية حيث استمتع بطريقة العرض وثراء المعروضات وخاصة تمثال نايف عا رود من عصر الأسرة ٢٩، وتمثال إيمحتب ونموذج المقبرة بالدور الثالث بالمتحف والمجموعة المتنوعة من العملات.



