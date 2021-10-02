خبيرة أبراج تزف بشرى سارة لمواليد "الميزان".. تعرف عليها (فيديو)



وتابعت "خير"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن برج الميزان لديه اكتمال خلال هذه الفترة، متابعة: "في شيء كان نفسه فيه من زمان هيتحقق الفترة المقبلة، وعليه أن ينسى الماضي".



ولفتت خبيرة الأبراج إلى أن الفترة المقبلة بالنسبة برج الميزان ستكون جيدة، معقبة:" الفترةاللي جاية فلوس وراحة في أسرة برج الميزان، وهذا مهم جدًا لبرج الميزان، ولديه حالة جواز".



قال إيمان خير، خبيرة الأبراج والتاروت، إن الميزان برج دبلوماسي ومتكلم ومستشار جيد للغاية، ويحب التجمعات الكبيرة ورمانسي جدًا، ولا يستطيع التعبير عن مشاعره، ومتردد، ولا يرجع في قراره مهما حدث.