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محمد الباز: احتفالية القضاء المصري يوم من أيام الفخر والعزة والكرامة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:21 م
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
علق الإعلامي محمد الباز، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية يوم القضاء المصري، قائلًا "يوم من أيام الفخر والعزة والكرامة في مصر لتوصيف ما حدث اليوم والاحتفال الكبير بيوم القضاء".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "مصر ربنا منحها قضاة على قدر المسئولية والمهام والتحديات التي كانت مصر موجودة فيها طوال الفترة الماضية".

وتابع "اتخذت ضدهم عمليات إرهابية من قبل الجماعة الإرهابية حتى لا يقربوا من قضاياهم، ولكن لا احد يخشى ولا يخاف ولا يمكن أن يتردد عن القيام بدوره أو مهمته الذي يحكمه القانون والقضاء".

واستطرد "قضاة مصر صخرة يتحطم عليها كل الشبهات التي تواجه مصر، ويقوموا بمتابعة كل صغيرة وكبيرة تحصل في البلد، ولا يعيشون في عزلة والتحديات المفروضة على هذا المجتمع ونجدهم في الأوقات الحرجة ويعرفون ما الذي يحتاجه هذا المجتمع".

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