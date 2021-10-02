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وزير العدل: الروح المعنوية للمستشارين ارتفعت بعد احتفالية يوم القضاء

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:22 م
عمر مروان
عمر مروان
داليا الحسين
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدر ويحترم القضاء المصري، وأكد اليوم في احتفالية يوم القضاء أن مصر دولة القانون، وأن الضمير هو الحاكم للقاضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاحتفالية بأعياد القضاة في الماضي كانت متفرقة وليست ثابتة، موضحا: "لأول مرة في التاريخ وفي عهد الرئيس يكون لدينا يوم موحد للاحتفال بعيد القضاة لكل الجهات القضائية".

وتابع وزير العدل: "الروح المعنوية للقضاة ارتفعت بعد الاحتفالية خاصة بحضور الرئيس السيسي".

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