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البورصة تسجل ارباحاً بـ 36 مليار جنيه خلال الربع الثالث .. وزيادة رؤس الأموال بعدد من الكيانات

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:05 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

البورصة تربح 36 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2021

سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 36 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري وسط ارتفاع بجميع المؤشرات ، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 703.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات سبتمبر، مقابل 667.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بنسبة ارتفاع حوالي 5.39%.

ارتفاع وتيرة رؤس الأموال  الي 10.1 مليارت جنيه

وكشفت بيانات البورصة عن ارتفاع  وتيرة زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من 2021 حبث سجلت 10.1 مليارات جنيه موزعة  على عدد من الكيانات .


وورغت قيمة الـ10 مليارات جنيه لصالح 13 شركة مقيدة، وهيمن بنك “التجاري الدولي” على القيمة الأكبر بواقع 4.5 مليار جنيه، تلاهُ بنك “الكويت الوطني مصر” بقيمة 3.5 مليار جنيه  ، بينما وزعت القيمة المتبقة على 11 كيان أخرين، جاءت من بينهم شركة “العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا” بقيمة 58 مليون جنيه، وشركة “المجموعة المالية هيرمس القابضة” بقيمة 768.6 مليون جنيه 

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,517.03 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 2.54 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 17.2% صعودا مغلقا الفترة عند 2,722.61 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.94% مغلقا الفترة عند 1,790.83 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped  فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.56 % مغلقا عند 12,885.56 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 11.98 % مغلقا الفترة عند 3,671.65 نقطة.

277.2 مليار جنيه تداولات بالبورصة خلال الربع الثالث 

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الربع الثالث نحو 277.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 31,766 مليون ورقة منفذة على 3,211 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 221.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 32,426 مليون ورقة منفذة على 2,680 ألف عملية خلال الربع الثاني.

وقد استحوذت الأسهم على 40.87 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 59.13 % خلال الربع.

المصريين يستحوذون علي نسبة 86.8% من تعاملات البورصة خلال 3 شهور

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.3 % و العرب على 5.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 291.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1,194.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


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