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الدستورية العليا لـ منتقدي حقوق الإنسان: "التزموا الصمت"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:24 م
الدستورية العليا
الدستورية العليا
هدى عبدالرازق
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من عمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، حيث أتخذت الاجراءات لتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة.


وأشار "مرعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي يقدر المرأة المصرية، ويعمل جاهدا على استقرار حقوقها، وأن تتولى أعلى المناصب، موجها رسالة لمن يتحدثون عن حقوق الإنسان في مصر، قائلا: "الزموا الصمت خير لكم.. فمصر من أوائل الدول التي تحترم حقوق الإنسان".

وأضاف المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن من يأتي إلى مصر يزور المعابد المصرية يجد رمز العدالة على جدرانها، متابعة أن مصر دولة عريقة وقديمة وعرفت القضاء في وقت كانت كل دول العالم لا تعرف التنظيم ولا القضاء.

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