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باكستان: أمريكا تعرضت لصدمة وارتباك بعد انسحاب قواتها من أفغانستان

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية صدمت وارتبكت بعد انسحاب قواتها وسيطرة حركة طالبان على كابول.

وأكد خان بحسب وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، أن بعض العناصر في الولايات المتحدة الأمريكية تتهم باكستان بشكل غير عادل لما حدث داخل أفغانستان.

وتابع: "إذا فشلت حركة طالبان الأفغانية فسيكون الشعب الأفغاني هم أكبر الخاسرين ويجب على الحركة أن تبذل قصارى جهدها لرفع المستوى المعيشي والحل للمشاكل التي تواجه الشعب الأفغاني".

وحذر من أنه إذا لم يقم المجتمع الدولي بمساعدة الشعب الأفغاني الذي بقى على قيد الحياة على 70% من المساعدات الخارجية فسيكون هناك خطر أكبر من الانهيار والفوضى والأزمات الإنسانية، فستكون باكستان أكثر الدول تضررًا لو حدثت فوضى.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان لتعزيز الوحدة الوطنية وخلق استقرار طويل الأجل في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأضاف خان أن أفغانستان تمر من مرحلة تاريخية حاليًا إما أن تتحرك نحو الاستقرار بعد الحروب التي طالت أربعة عقود أو أن تسير في اتجاه خاطئ والفوضى والأزمات الإنسانية واللاجئين الضخمة والتي ستؤثر على جميع جيران أفغانستان.

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