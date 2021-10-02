البورصة في أسبوع .. ارتفاع قيم التداول الي 19.9 مليار جنيه

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع إجمالي قيمة التداول إلى 19.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.245 مليار ورقة منفذة على 220 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.023 مليار ورقة منفذة على 241 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.36% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.85% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.



