مقتل جنديين من بوركينا فاسو في انفجار قرب الحدود مع ساحل العاج

قُتل جنديان من بوركينا فاسو السبت في انفجار في منطقة كاسكاد بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع ساحل العاج، حسبما أعلنت مصادر أمنية.





والانفجار هو الأخير في سلسلة من الهجمات التي عادة ما تُنسب إلى جهاديين.





وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "فريقا كان في مهمة أمنية اسُتهدف في هجوم إرهابي السبت. قتل عنصران بانفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرورهما".





من جهة أخرى في ساكواني بشرق البلاد، اصيب جنديان بجروح في انفجار آخر.





في وقت سابق هذا الأسبوع قتل خمسة جنود كانوا يقومون بدورية في شمال البلاد، لدى انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع.





وامتد تمرد جهادي في مالي المجاورة إلى بوركينا فاسو في 2015.





وقتل أكثر من 1500 شخص في هجمات في بوركينا فاسو فيما أُجبر 1,4 مليون على الفرار من ديارهم.





ومعظم الهجمات وقعت في شمال وشرق البلاد، على مقربة من الحدود مع كل من مالي والنيجر.