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وزير التعليم العالي: حصلنا علي موافقة إنتاج لقاح كورونا المصري (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:27 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن إصابات كورونا في المستشفيات الجامعية أقل من الموجة الأولى والثانية، مضيفًا أن وزارة التعليم حصلت من هيئة الدواء المصري على إجازة البدأ في الدراسات الإكلينيكية على لقاح مصر ضد فيروس كورونا.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الفترة الحالية تشهد الاستعداد لإجراء المرحلة الأولى والثانية من الاختبارات الإكلينيكية للقاح المصري المنتج، من خلال المركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أن اللقاح وصل لدرجة متقدمة جدًا، ولكن هيئة الأجواء المصرية هي من تتيح الدراسات الإكلينيكية، لكي يخرج اللقاح إلى النور.

وأشار إلى أن النتائج الأولية للقاح المصري مبشرة جدًا، لافتَا إلى أن جميع الدراسات مبشرة من حيث الفاعلية الأمان، والميزة في هذا اللقاح أنه يعمل على فيروس كورونا الذي أصاب المصريين.

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وزارة التعليم العالي هيئة الدواء لقاح كورونا خالد عبدالغفار اخبار مصر

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