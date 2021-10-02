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رسميا.. المصري بالسلوم يتعاقد مع فلافيو لموسمين

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو

تعاقد الفريق الكروي الأول بنادي المصري بالسلوم مع مدافع شبان قنا اللاعب أحمد خلف فلافيو لتدعيم صفوفه خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية بدوري القسم الثاني.


وقام اللاعب بالتوقيع لمصري السلوم لمدة موسمين في حضور وائل علاء المدير التنفيذي للنادي.

وسبق لنادي المصري بالسلوم الإعلان عن عدد من الصفقات منهم، عبد الرحمن اللاهوني الظهير الأيسر قادما من صفوف نادي تليفونات بني سويف، وأحمد عيد حارس كوكاكولا، ومحمود عبدالمنصف حارس الجزيرة، ومحمود صبري وجابر سالم وأحمد الحسيني ثلاثي فريق كوكاكولا وأحمد حاتم لاعب سوهاج والنيجيري كاظيم مهاجم منتخب السويس وأسامة محمد لاعب دمنهور.

وتعادل الفريق السلومي مؤخرا مع كفر الشيخ بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية لدوري القسم الثاني

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