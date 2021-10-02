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خالد النبوى مطلوب على جوجل بعد ظهوره مع فاهيتا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:52 م
خالد النبوى
خالد النبوى
تصدر الفنان العالمي خالد النبوى اليوم السبت، الموافق الثاني من أكتوبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهوره في برنامج "لايف من الدوبلكس".

خالد النبوى

وحل خالد النبوى ضيفا على "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يوم أمس الجمعة، وألى العديد من التصريحات التي لاقت إعجاب كثير من محبيه.

حلقة خالد النبوى مع فاهيتا

واستمتع جمهور النجم خالد النبوى بالحلقة التي جمعته مع فاهيتا، والتي تضمنت العديد من المواقف الطريفة، إلى جانب العديد من الفقرات التي أظهرت مواهب كثيرة لهذا النجم.

خالد النبوى يرفض الرد على هذه الأسئلة

امتنع خالد النبوى عن الرد على كثير من تساؤلات "فاهيتا" والتي منها أجره وأسوأ الطبخات التي تقدمها له زوجته، ما دفعه إلى الامتثال لأوامر الدمية.

اعتذار خالد النبوى

وطلبت فاهيتا من خالد النبوى عقب اعتذاره عن الرد على الكثير من تساؤلاتها إحضار مستحضرات تجميل النساء من الحاضرين فى الصالة، ليقرر وضع "البرفيوم" فقط.

خالد النبوى و10 "ضغط"

ورفض خلال استضافته في "لايف من الدوبلكس الإجابة عن "لما بتعاكس نفسك فى المراية بتقول إيه؟" لتفرض عليه الدمية فاهيتا عمل "10 ضغط" أمام الجماهير الحضور.

مجموع خالد النبوى في الثانوية العامة

وكشف خالد النبوى في الحلقة عن مجموعه الذي حصل عليه في الثانوية العامة والذي كان 57% موضحا أنه كان "شاطر" في اللغة العربية، لافتا أن من درس له في معهد التمثيل الأستاذ كرم مطاوع وسعد أردش.

فاهيتا و خالد النبوى

يُذكر أن برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي حل عليه خالد النبوى يوم أمس ضيفا يبث في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في الـ11 مساء عبر "أون".

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