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291.4 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الربع الثالث من2021
السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:26 م
نيفين سمير
كشف التقرير الربع سنوي الثالث للبورصة المصرية عن إستحواذ تعاملات المصريين علي نسبة 86.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.3 % و العرب على 5.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 291.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1,194.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,517.03 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 2.54 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 17.2% صعودا مغلقا الفترة عند 2,722.61 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.94% مغلقا الفترة عند 1,790.83 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.56 % مغلقا عند 12,885.56 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 11.98 % مغلقا الفترة عند 3,671.65 نقطة.