291.4 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الربع الثالث من2021









كشف التقرير الربع سنوي الثالث للبورصة المصرية عن إستحواذ تعاملات المصريين علي نسبة 86.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.3 % و العرب على 5.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 291.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1,194.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



