وافقت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح على تعديل عقد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القادمة.





الأهلي يعدّل عقد مهاجم الفريق





وأوصة لجنة التخطيط بتعديل عقد اللاعب بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد العروض التي تلقاها المارد الأحمر للاستغناء عن خدمات اللاعب.





ويعود المارد الأحمر للتدريبات غدا الأحد استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفري لمدة ثلاثة أيام.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



