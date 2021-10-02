خبيرة تغذية تحذر الأمهات من هذا السلوك (فيديو)



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة الوراثية قد تكون بسبب الجينات أو بسبب توارث سلوك معين في تناول الطعام، خلاف أن بعض الأسر حريصة على إطعام أولادها أكبر قدر ممكن من الطعام، وهذا خطأ كبير.



وحذرت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الامهات من الضغط على أطفالها لتناول قدر كبير من الطعام، لأن هذا يؤدي إلى تمدد المعدة، ومن ثم الإصابة بمرض السمنة، ومع تقدم العمر يعاني من السمنة المفرطة.



ولفتت إلى أن المجتمع المصري أصبح لديه وعي كبير بخطورة مرض السمنة، وهناك الكثير من مرضى السمنة في الصعيد حريصون على خفض وزنهم، من خلال اتباع أنظمة غذائية مختلفة بالمتابعة مع اخصائي التغذية.



