Advertisements

خبيرة تغذية تحذر الأمهات من هذا السلوك (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدى عبدالرازق

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة الوراثية قد تكون بسبب الجينات أو بسبب توارث سلوك معين في تناول الطعام، خلاف أن بعض الأسر حريصة على إطعام أولادها أكبر قدر ممكن من الطعام، وهذا خطأ كبير.

وحذرت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الامهات من الضغط على أطفالها لتناول قدر كبير من الطعام، لأن هذا يؤدي إلى تمدد المعدة، ومن ثم الإصابة بمرض السمنة، ومع تقدم العمر يعاني من السمنة المفرطة.

ولفتت إلى أن المجتمع المصري أصبح لديه وعي كبير بخطورة مرض السمنة، وهناك الكثير من مرضى السمنة في الصعيد حريصون على خفض وزنهم، من خلال اتباع أنظمة غذائية مختلفة بالمتابعة مع اخصائي التغذية.

الكلمات المفتاحية

خبيرة تغذية علاجية تغذية الأطفال الأطفال

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

منذ 41 دقيقة

ليس بوجبا.. ريال مدريد يرصد صفقة مفاجئة من مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

منذ 38 دقيقة

أنشيلوتي يوجه رسالة نارية للاعبي ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد - سواريز يحرق شباك برشلونة بالهدف الثاني (فيديو)

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ديمبيلي يحسم قراره النهائي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية: الاحصائيات العالمية للسمنة لم تضمن مصر منذ 10 سنوات (فيديو)

خبيرة تغذية تحذر الأمهات من هذه العادة السيئة

خبيرة تغذية: تثبيت الوزن يضبط نسبة السكر في الدم

خبيرة تغذية تحذر الأمهات من هذه العادة: تزيد من الإصابة بالسمنة

خبيرة تغذية تكشف طريقة علاج مريض السمنة المحب للأكل

خبيرة تغذية تكشف طريقة كسر ثبات الوزن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

09:01 م

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

05:48 م

مفاجأة.. تكتيك كيروش وراء استبعاد محمد شريف من قائمة المنتخب

09:29 م

شاهد أتلتيكو مدريد يذل برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

09:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements