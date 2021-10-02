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بالأسود.. أيتن عامر تتألق بأحدث ظهور لها

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:07 م
أيتن عامر
أيتن عامر
منار أشرف داود
نشرت الفنانة أيتن عامر صور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "عامر" وهي ترتدي فستان قصير باللون الأبيض، وبليزر باللون الأسود به سلاسل باللون الذهبي، وحذاء عالي باللون الأسود، وعلقت على الصورة قائلة:" هالوو" مما أثار اعجاب جمهورها.

ويذكر أن حكاية "وأنا قبلت" بطولة آيتن عامر، تيام قمر، عابد عناني، محسن منصور، لبنى ونس، عزت زين، أسامة عبد الله وغيرهم من الفنانين إخراج معتز حسام.
بالأسود.. أيتن عامر تتألق بأحدث ظهور لها
بالأسود.. أيتن عامر تتألق بأحدث ظهور لها

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لبني ونس حكاية وأنا قبلت ايتن عامر انستجرام الفجر

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