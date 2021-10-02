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المستشفيات الجامعية: مصر الدولة رقم واحد على مستوى الشرق الأوسط التي قدمت أبحاث عن كورونا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:11 م
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه تم الدفع بستة مستشفيات جامعية لتقديم خدمة عزل مصابي كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة في إبريل 2020، ومع تصاعد الموجة وصلت عدد المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل إلى 36 مستشفى.

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه مع انخفاض الأعداد المستشفيات المخصصة للعزل تقل حتى وصل عددها إلى 16 مستشفى، فضلا عن تخصيص أقسام للعزل تعمل بصفة مستمرة في بعض المستشفيات.

وأضاف أن أصبح لديهم من الخبرة ما يمكنهم من تحويل مستشفى جامعي إلى مستشفى عزل خلال 24 ساعة، لافتا إلى أن حاجة مرضى كورونا لاجهزة التنفس الصناعي أصبحت أقل من الموجات السابقة.

ولفت إلى أن مصر الدولة رقم واحد على مستوى الشرق الأوسط التي قدمت أبحاث عن الكورونا.

الكلمات المفتاحية

مصر كورو نا فيروس كورونا المستشفيات الجامعية

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