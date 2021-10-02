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بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:11 م
الجاليه المصريه فى فرنسا
الجاليه المصريه فى فرنسا
دعاء جمال

                            
شارك الاتحاد العام للجالية المصرية اليوم السبت، في فاعليات المهرجان السنوي لمدينة "سان دوني" الفرنسية، وذلك من خلال الجناح المصري الذي أقامه تحت شعار "زوروا مصر" بالتعاون مع جمعية التضامن المصرية الفرنسية.
واستقبل شباب الاتحاد احمد عبد الحميد ونجاة عبدالحميد نقريش وجبريل محفوظ رئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي ومقرر الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وعبدالحميد نقريش الامين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج واعضاء الاتحاد زوار الجناح المصري من الفرنسيين والأجانب المولعين بالحضارة الفرعونية العريقة، حيث أبدوا حرصا شديدا على التعرف على المقاصد السياحية المختلفة في مصر.
وقام الجناح المصري بتوزيع المواد الدعائية والهداية التذكارية على الزائرين للتعريف بتنوع المنتج السياحي المصري، وتناسبه مع كافة شرائح الدخل، من سياحة أثرية لا سيما في مدينة الأقصر - التي تحوي ثلث أثار العالم - والسياحة الترفيهية بالبحر الأحمر في مدينتي (شرم الشيخ والغردقة)، والسياحة الدينية والروحية من خلال مسار رحلة العائلة المقدسة.
وقدم أعضاء الاتحاد شرح وافي عن الأحوال في مصر أنها تنعم بالأمان والاستقرار وأنها دوما ترحب بالسواح وتوفر لهم كل خدمات الراحة و الضيافة.
كما شارك محمود خلف عضو الاتحاد واحمد العزازي عضو الاتحاد والشيخ محمد ابو الحديد ونشأت الحصري نائب الرئيس ونسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي واحمد عبدالهادي ومحمود فايز ويوسف نقريش ومحمد عبدالعظيم وباقي الاعضاء
وأفتتح المهرجان - الذي تشارك فيه 134 دولة - عمدة سان دوني  وعدد من المسؤولين المحليين، وأبدى المسؤولون الفرنسيون سعادة بالغة بالمشاركة المصرية متمثلة في الدبلوماسية الشعبية، معربين عن دعمهم لتنشيط السياحة إلى مصر.

بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس
بيوم في حب مصر.. الجالية بفرنسا تدعو لتنشيط السياحة المصرية في باريس

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فرنسا عبد الحميد نقريش تنشيط السياحة الجاليه المصريه فى فرنسا الجالية المصرية

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