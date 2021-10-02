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"إحنا في خيال الآن".. وزير العدل يشيد بتطوير منظومة الشهر العقاري

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على تطوير منظومة الشهر العقاري والذي كان يمثل صداعًا كبيرًا منذ توليه المسئولية، قائلًا "إحنا في خيال الآن".

وأضاف "مروان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت:"المقرات الخاصة بالشهر العقاري شهدت تطويرًا كبيرًا وسيتم تحويلها إلى الكتروني أيضًا".

وأشار إلى أن هناك تطبيق الكتروني يتيح لمستخدميه إجراء التعاملات المختلفة بالشهر العقاري دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشهر العقاري.

وأوضح أنه يتم رفع القضايا وأرشفتها ويتم تحويلها إلى المنظومة الرقمية، لافتًا إلى أن الكتب والوثائق والأحكام القضائية موجودة حاليًا على تطبيق الكتروني سهل تحميله على الهاتف.

وأكد أن أي قانون جديد يتم إصداره من خلال عمل دورات تدريبية له، منوهًا إلى أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية ستعمل الكترونيًا فقط ولن يكون هناك استخدامًا ورقيًا.

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