فوز طنطا وسمنود وبلطيم في افتتاحية القسم الثالث





وتمكن طنطا من تخطي عقبة بيلا العنيد بالفوز بصعوبة بهدف حسام جمالية الوافد الجديد من الزرقا .

انطلقت اليوم السبت الجولة الأولي والافتتاحية "للمجموعة الثامنة" بدوري الدرجة الثالثة .وانتهت مباراة نادي محلة حسن أمام نظيره فريق مالية كفر الزيات بالتعادل الإيجابي "2-2"، كما نجح فريق سخا في تحقيق الفوز علي نظيره فريق دسوق بهدفين مقابل هدف وحيد.ونجح نادي سمنود في الفوز علي نادي سبورتينج كاسل بهدفين مقابل هدف وحيد، كما سحق نادي بلطيم نظيره عثماسون "3-2" في مباراة درامية في القسم الثالث.واكتفي نادي سيدي غازي في مواجهة نادي الحامول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما نجح نادي سيدي سالم في الفوز علي نادي اتحاد بسيون بهدفين مقابل لا شئ.