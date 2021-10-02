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ما هو اللقاح الأفضل لـ كورونا؟.. أمين المستشفيات الجامعية يجيب

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:18 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الموجة الرابعة من جائحة كورونا هى الأسرع انتشارا، مناشدا كل من فوق 18 عاما ان يسجل على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح.

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه على الرغم من تحورات فيروس كورونا إلا أن شدة المرض لصغار السن مازالت أقل من كبار السن، فضلا على أن قدرة الجهاز المناعي للأطفال وصغار السن على التعامل مع الفيروس جيدة جدا.

وأكد أنه لا يوجد لقاح أفضل من لقاح، واللقاح المتوفر للشخص هو الأفضل أيا كان نوعه، مضيفا أن الأعراض الجانبية لأي لقاح هى أقل من الأعراض التي قد يصاب بها الشخص إذا اصيب بالفيروس.

ونوه بأن احتمالية الإصابة بجلطات مع الكورونا أعلى 142 ألف مرة من احتمالية الإصابة بالجلطات مع اللقاح، معلقا: "الأمان في التلقيح".

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