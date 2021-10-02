خبيرة تغذية: مريض السمنة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة معرض للإصابة بتبعات ما بعد مرض السمة، فهو الأكثر عرضة للإصابة بالسكر والضغط، أو الشعور بآلام في العظام.



وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن السمنة تؤثر بشكل سلبي على المفاصل، وقد تؤدي إلى تغيير المفاصل، معقبة:" مريض السمة لديه القدرة على عدم الإصابة بأمراض السمنة من خلال خفض الوزن".



ولفتت إلى أن هناك امكانية لشد الترهلات بعد خفض الوزن من خلال الحصول على كريم يحتوي على 60% كولجين لشد الترهلات.