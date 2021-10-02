مفيد فوزي: بيع شقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة عار كبير علينا



استنكر الاعلامي مفيد فوزي، إعلان بيع شقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة بحي الزمالك، مشددا على أن بيع شقق الفنانين من الرموز عار كبير علينا، معقبا: "مكنش لازم يحدث ذلك إطلاقا، والأحياء يتصرفوا في ممتلكاتهم كما يشاؤون".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أن هو فيه أكثر من رمز أم كلثوم في النهاية تحول بيت أم كلثوم إلى فندق، متابعًا أن الشقة الوحيدة التي أصبحت مزارًا هي شقة عبدالحليم حافظ، رغم ما عرض من أموال لشراء تلك الشقة ولكن الابن محمد شبانة استطاع حماية شقة العندليب وتراثها من البيع.



وتابع أنه حين ذهب إلى لندن يزور دائمًا بيت ساكشبير، وأنه بيت غريب وفي مكان نائي وبسيط للغاية ورغم ذلك الدولة حافظت عليه وجعلته مزارًا تخليدا لأديبهم العالمي.